Mário Corso

Mario Corso

Mário Corso é psicanalista e escritor. Passo-fundense adotado por Porto Alegre. Formado em psicologia pela UFRGS, trabalha com adultos e adolescentes.

História
Opinião

O pescador e o gênio

Nesse momento o pescador se deu conta que esse gênio era o mesmo do que o mundo sempre foi para com ele

Mário Corso

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