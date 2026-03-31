O pescador e o gênio

Entre os peixes há uma garrafa antiga. André Ávila / Agencia RBS

O pescador puxa a rede para dentro do barco. Entre os peixes há uma garrafa antiga. Ele retira a rolha e aparece um gênio.

— Você me libertou, por isso lhe concedo dois desejos.

— Dois? Sempre escutei que são três.

— Acontece, o pessoal escuta isso em contos de fadas, mas não vai buscar informação científica de boas fontes. Na norma são dois pedidos. Vale desde o reinado de Nabucodonosor. E eu sou um gênio, não venha me ensinar meu serviço.

— Desculpa, é a minha primeira vez com um gênio.

— Sem problema. Devo informar que você não pode me pedir para matar ou ferir pessoas. Não podes pedir para alongar a sua vida. Não podes pedir para que alguém se apaixone por ti, tampouco obter favores sexuais de alguma pessoa. Não podes falar com os mortos. Não podes voltar no tempo nem ir para o futuro. Não podes pedir para rejuvenescer. Não podes pedir ações que possam ferir animais.

— Então, se eu pedir um banquete, teria que ser vegano?

— Exatamente, vejo que pegaste o espírito da coisa. Complementando, não posso fornecer nem álcool nem drogas.

— E se pedir uma Ferrari?

— Desculpa, mas o uso dela excede a cota de emissões de carbono. Poderia até consultar a o comitê ecológico, mas o prazo é ao redor de três anos úteis. Interessa?

— E um título para o Internacional poder ser?

— Infelizmente a casa não trabalha com futebol.

— E se eu pedir dinheiro?

— Não posso me envolver em fraude fiscal, não posso criar dinheiro nem roubar, de modo que fica difícil.

— Mas o que posso pedir?

— Qualquer coisa.

— Mas é uma qualquer coisa muito chinfrim.

— Que nada, use sua imaginação.

— Sinceramente, seus poderes são limitados.

— Trata-se das novas limitações éticas do código dos gênios. Eu posso tudo, mas nem tudo é permitido.

— Minha mulher queria muito operar os seios.

— Bah, se ela estivesse doente eu curava, mas plástica o plano não cobre.

Nesse momento o pescador se deu conta que esse gênio era o mesmo do que o mundo sempre foi para com ele: sonhar com queijo e receber tofu.

— Desejo que você entre de volta na garrafa.

— Seu desejo é uma ordem.