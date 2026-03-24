Escolhendo nomes

A difícil arte de nomear filhos. Dirima / stock.adobe.com

Na escolha dos nomes dos filhos buscamos a originalidade. Queremos um nome novo para sair do lugar comum ao mesmo tempo evitando algo comprometedor – seu querido filho vai carregar essa escolha o resto da vida.

Os pais pensam e repensam, quando tiram da cartola o nome parece justo e único. Às vezes nem precisa chegar à escola para descobrir que mil pessoas acreditavam que o nome Enzo pertenceria só ao seu filho. A escolha que parecia tão íntima se revela um nome de época.

Descobri isso com as minhas filhas. Sempre havia várias Lauras e várias Júlias em cada turma. As colegas ligavam para minha casa perguntando se “a” Corso estava. Era tantas Lauras que vinha o sobrenome agregado, e depois, o nome caia e ficava apenas no sobrenome.

Uma vez a Diana estava com a Júlia numa pracinha e as outras três bebês também eram Júlias. Deve ter sido o momento em que quatro mães se deram conta da “originalidade”. Pelo menos para Diana foi.

A motivação comum, busca de um nome especial, está dentro de um ambiente cultural compartilhado e um conjunto limitado de alternativas viáveis. Por isso os nomes chegam por ondas.

Nos anos 80 nasciam as Julianas e Patrícias, para fazerem par com os Carlos e Rafaéis. Nos anos 90 foi a vez das Jéssicas e Brunas, namorarem os Lucas e Brunos. O par dos anos 2000 eram Vitórias e Júlias contra os Mateus e Pedros. Nos anos 2010 temos as Alices e Maria Eduardas, pareando com os Davi e Artur. O que anda nascendo no momento são Helenas e Cecílias, e para os meninos temos Ravis, e Theos.

Tanta conversa só para reclamar da minha sina. Nós, Mários, estamos em extinção. Olha que temos Mários ilustres: Mário Quintana, Mário de Andrade, Mário Lago, Mário Zagallo, Mário Covas, Mário Schenberg, Mário Palmério e Mário Pedrosa. E temos o peruano Mario Vargas Llosa, que é prêmio Nobel.

O Mário Andreazza não combina com a turma de cima. Mas ele entra por cotas, é da família. A mãe dele era Corso.

Já o Mario Sergio Cortella não entra. Estou falando de Mários puros, verdadeiros, não dos compostos. O nome Mário se sustenta sozinho, não precisa de apoio.