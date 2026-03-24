Mário Corso

Mario Corso

Mário Corso é psicanalista e escritor. Passo-fundense adotado por Porto Alegre. Formado em psicologia pela UFRGS, trabalha com adultos e adolescentes.

Originalidade
Opinião

Escolhendo nomes

A motivação comum, busca de um nome especial, está dentro de um ambiente cultural compartilhado e um conjunto limitado de alternativas viáveis

Mário Corso

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS