Mário Corso

Mario Corso

Mário Corso é psicanalista e escritor. Passo-fundense adotado por Porto Alegre. Formado em psicologia pela UFRGS, trabalha com adultos e adolescentes.

Feminicídios
Opinião

Triste rotina de mortes

O que pesa, nesses crimes, é algo mais fundo: a tentativa desesperada de retomar a masculinidade sentida como perdida

Mário Corso

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS