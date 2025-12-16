Ostermann morreu em junho. Anderson Fetter / Agencia RBS

Um dos palestrantes não chegava, o tempo passava, a platéia estava inquieta. Finalmente, alguém trouxe a notícia: Flávio Koutzii adoeceu e não poderia comparecer.

Eu era o responsável pela mesa, mediaria a conversa entre Koutzii e Ruy Carlos Ostermann — o tema era sobre educação. Restava-me anunciar o fato e proceder o encontro com apenas um palestrante. Então o “Professor”, como Ostermann também era conhecido, adiantou-se e driblou o problema à sua maneira.

Em reservado me disse: o Koutzii é um político, não podemos mostrá-lo como doente, isso poderia prejudicá-lo no futuro. Pegou o microfone e anunciou para a platéia que o palestrante não estaria conosco. Com poucas palavras, sem dizer nada objetivo, apenas com a magia das palavras, fez todos acreditarem que seu colega de mesa fora requisitado para uma tarefa maior alhures. Portanto, para o bem da nação, e do universo como um todo, Koutzii não nos deixara em falta, apenas atuava em outra missão no momento.

Para quem não conhece a política da época, lembro que Ruy também era político — duas vezes deputado estadual —, e eles não rezavam pela mesma cartilha. Seu gesto de proteger a imagem do colega, que em algum momento poderia ser oponente, era genuinamente generoso. Conto o episódio porque ele ilustra quem era o Professor e qual o seu dom: tudo que ele narrava ficava melhor do que a realidade. Quanto à questão política, naquele tempo havia adversários, não inimigos.

No tempo da ditadura, cérebros brilhantes habitavam espaços inesperados, só isso justificava o Professor — filósofo de formação — no jornalismo esportivo, um luxo raro de fruir. Lembro de seus comentários nos pós-jogos do gauchão, alçando partidas normais a enfrentamentos épicos. Melhor do que ganhar o jogo era ouvir a sua versão do embate.

Sua presença nos programas de rádio, emprestava elegância aos seus colegas e a aos seus entrevistados. Com calma, sua fala corrigia os passes errados, devolvendo redondas as colocações quadradas. Se fair play fosse uma pessoa, seria ele.