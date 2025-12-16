Mário Corso

Mário Corso é psicanalista e escritor. Passo-fundense adotado por Porto Alegre. Formado em psicologia pela UFRGS, trabalha com adultos e adolescentes.

Vida e futebol
Opinião

Ruy Carlos Ostermann

Neste ano, em junho, o "Professor" nos deixou. Não queria terminar o ano sem dizer que ficamos menores e mais tristes sem seus comentários

