Mário Corso

Mario Corso

Mário Corso é psicanalista e escritor. Passo-fundense adotado por Porto Alegre. Formado em psicologia pela UFRGS, trabalha com adultos e adolescentes.

Mundo digital
Opinião

O postador maluco

Ele é menos um exibicionista digital, do que um exilado da experiência

Mário Corso

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS