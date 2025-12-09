Mário Corso

Mario Corso

Mário Corso é psicanalista e escritor. Passo-fundense adotado por Porto Alegre. Formado em psicologia pela UFRGS, trabalha com adultos e adolescentes.

Cuidado
Opinião

Em busca de um lugar

Gerson de Melo Machado, adolescente em surto psicótico que morreu ao entrar na jaula de uma leoa, foi criado em abrigo porque a família perdeu a guarda de todos os filhos

Mário Corso

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS