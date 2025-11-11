Recessão de relacionamentos

O amor sobrevive do que ambos vão se transformando juntos. tong2530 / stock.adobe.com

O título acima provém de um artigo da revista The Economist (The relationship recession). Ele aborda o declínio global de relacionamentos românticos estáveis. Esta tendência remodela a sociedade, o padrão de consumo e, portanto, a economia.

Os motivos apontados são dificuldades financeiras e mudanças de prioridade. Os jovens preferem apostar na formação e na carreira, ou mesmo na busca de mais e melhores experiências amorosas, adiando casamento e filhos para um depois que nem sempre vem.

São parte da equação os aplicativos de namoro que criam a cultura da conexão descartável; onde a abundância de oferta, contraintuitivamente, atrapalha o compromisso.

A situação é dramática no Japão e na Coreia do Sul. Nos EUA os adultos americanos sem relacionamento estável subiram, em uma década, de 29% para 38%. Lá, considerando adultos jovens (até 35 anos), 50% não têm relacionamentos estáveis. No Brasil, o número de solteiros ultrapassa o de casados desde 2012.

A revista aponta entre as causas a cultura do individualismo, que valoriza a autossuficiência e a liberdade social acima dos compromissos da família tradicional. Nesse caso eu acrescentaria, o individualismo não é de hoje, porém, nós entramos numa fase de hiperindividualismo.

Para o sujeito contemporâneo, como tudo que lhe é próprio tem demasiado valor, suas idiossincrasias são seu ser. As falhas deixam de ser imaturidade para se converter em estilo. Alguém que venha a conviver, teria que aturar suas manias, chatices, dificuldades sociais. Funciona como se ele estivesse pronto e ninguém pudesse macular seu precioso ego. Quanto maior o ego, menor a plasticidade social.