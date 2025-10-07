Mário Corso

Mario Corso

Mário Corso é psicanalista e escritor. Passo-fundense adotado por Porto Alegre. Formado em psicologia pela UFRGS, trabalha com adultos e adolescentes.

Qualidade de vida
Opinião

Pré-hipocondríaco

Não é de hoje que vem sendo construída uma lógica onde é preciso estar sempre atento a doenças

Mário Corso

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS