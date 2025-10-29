Mário Corso

Mario Corso

Mário Corso é psicanalista e escritor. Passo-fundense adotado por Porto Alegre. Formado em psicologia pela UFRGS, trabalha com adultos e adolescentes.

Infância conectada
Opinião

O real bicho papão

Hoje, o lugar mais perigoso para os jovens é a internet

Mário Corso

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS