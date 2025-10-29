O real bicho papão

Nessa idade, não se trata de invasão de privacidade, mas de cuidado. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Em março, Summer Bushman sofreu com o suicídio de sua filha de 10 anos. Seis meses depois, trocou sua dor pela militância – pede para que tiremos o celular dos filhos à noite. Sua menina era cheia de energia, líder de torcida, mas por causa do aparelho ortodôntico, sofreu bullying. Os registros mostram que estava on-line momentos antes de morrer.

Além do conselho dessa mãe, sabemos que o período entre ir dormir e a madrugada, é o turno mais perigoso. Dois de cada três casos de suicídio acontecem nesse horário e três a cada quatro, estavam no celular antes do ato.

Um incidente do mês passado em Esteio (RS), veio a público agora. Dois adolescentes, de 13 e 14 anos, de uma escola particular, criaram imagens pornográficas com ajuda de IA. Para tanto, usaram fotos de seis meninas. Quatro delas são colegas de turma dos dois supostos autores. A polícia cumpriu mandados nas casas dos suspeitos para descobrir se existem mais envolvidos.

Semana passada, em Santo André (SP) prenderam o influencer João Paulo Manoel de 45 anos. Também conhecido como Capitão Hunter, produz conteúdo voltado ao universo Pokémon e tem um milhão de seguidores. É acusado de trocar figurinhas raras por imagens íntimas de menores

Uma vítima já foi identificada, trata-se de uma menina de 13 anos, quando começaram a se corresponder ela tinha 11. Levou dois anos para a família dar-se conta do abuso. No caso dela, além de pedir nudes, enviou imagens inapropriadas de seu corpo.

Os três casos que trouxe, fiquei sabendo na semana passada. Infelizmente, todas as semanas têm sido assim. Acreditem, hoje, o lugar mais perigoso para os jovens é a internet. Os pais podem não controlar agressões externas, mas podem controlar o acesso à rede de seus filhos.