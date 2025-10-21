Entrevista com Branca de Neve

Princesa "conversou" com Zero Hora. Disney / Divulgação

Pergunta - Soube que você reatou com sua madrasta.

Branca de Neve - Perdoei porque ela foi manipulada por um olhar masculino. Ela era vítima da mesma pressão estética que todas nós. A culpa foi do Espelho Mágico. Graças ao céu eles foram descontinuados. Não empoderavam as mulheres, eram obcecados por magreza e corpo perfeito.

Pergunta - E a sua vida com o Príncipe?

BN - Complicada. Ou ele está caçando, ou na taverna tomando cerveja com os amigos. Além disso, a mãe dele se mete muito na nossa vida. Ninguém merece viver num mesmo castelo com a sogra. O que eu passei com a minha madrasta é nada perto do que passo com ela. Sei pelos criados que o sonho dela é que o filho tivesse beijado a Bela Adormecida — queria uma nora passiva.

Pergunta - Vocês estão pensando em filhos?

BN - Existe uma pressão enorme do reino, mas ele não faz nada em casa. Não quero filho para criar sozinha. Aquele inútil, que não sabe nem trocar lâmpada, vai trocar fralda?

Pergunta - Tem contato com os anões?

BN - No momento não. Vendi um diamante que eles me deram e chamou a atenção do tesoureiro real. A mina deles não estava autorizada, e deviam bastante dinheiro para a Receita. Como eu iria saber?

O Príncipe abafou o caso — pelo menos para isso ele serve. Mas foi complicado, tiveram que contratar um advogado de um outro gênero literário — não os deixamos entrar em contos de fada.

Pergunta - Desculpa trazer o assunto.

BN - Vai ficar tudo bem. Ontem mesmo o Zangado me ligou. Ele está trabalhando como coach de inteligência emocional. Indiquei ele para a Cinderela. Ela e as irmãs não se dão.

Que época aquela com os anões! Por sorte era jovem, que trabalheira. Sete bocas famintas, sem máquina de lavar, sem aspirador e fogão à lenha. Aquilo me treinou para lidar com o cotidiano atual. Minha sogra é relaxada, o castelo estava uma pocilga quando cheguei. Acredita que os móveis eram do saque de Constantinopla? Troquei tudo.

Pergunta - Uma palavrinha para os nossos leitores?