Mário Corso

Mario Corso

Mário Corso é psicanalista e escritor. Passo-fundense adotado por Porto Alegre. Formado em psicologia pela UFRGS, trabalha com adultos e adolescentes.

Polarização
Opinião

De Esquerda ou de Direita

Quem não consegue raciocinar sem essa chave semiótica alucinada é louco

Mário Corso

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS