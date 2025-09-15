Preconceito

Nem tudo é flor e nem todas são de plástico, mas este grupo de fingimento de vida é chamado de “flor de plástico”. Tufayel / stock.adobe.com

Vocês estão livres de preconceitos? Eu confesso que ainda não. Tenho lutado contra ideias preconcebidas, procuro a causa das minhas antipatias, o resultado é bem razoável, mas em um ponto não obtive sucesso. Neste particular, meus anos de análise foram inúteis. O efeito social era o esperado, ninguém leva a sério meus argumentos e fico diminuído por aferrar-me — na opinião alheia —, à pequenez do meu ódio.

Confesso também que desisti de lutar contra meu coração. Impotente frente o que me aflige, decidi abraçar a causa publicamente. Sei que serei criticado, mas já não me importa. Tenho uma ojeriza visceral a flor de plástico. Não se trata apenas da flor, e sim do conjunto de simulacros da natureza. Afinal, nem tudo é flor e nem todas são de plástico, mas este grupo de fingimento de vida e atentado ao bom gosto é chamado de “flor de plástico”.

MAIS MÁRIO CORSO Bolhas de Sabão

Esta flor lembra o cemitério. Embora, das vezes que conversei com mortos, nem eles gostam dela. Preferem a pedra vazia a ser conspurcada por essa tralha. O que leva a pergunta: além da cafonice, o que leva alguém a ter flor “morta” dentro de casa? Depois não reclamem da sorte, pois flor de plástico atrai azar e espanta as fadas benignas.

Não adianta redesenhar a casa para os benefícios do Feng Shui, alinhar os Chakras com os pontos cardeais e acender incensos de sândalo búlgaro, apenas uma planta de plástico drena toda espiritualidade para o Tártaro.

O que você pensaria de alguém que chegasse junto do seu amado com uma flor de plástico na mão? Como as pessoas não se dão conta de que isso se aplica a outras situações que envolvem arremedos da vida vegetal.

MAIS MÁRIO CORSO Suzana

Você acha que quem nasceu Tereftalato de Polietileno, da nobre família dos polímeros, quer ser flor de plástico? É um insulto até para os hidrocarbonetos. Flor de plástico é como peruca, você mira o belo e acerta no ridículo.