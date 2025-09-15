Preconceito

Vocês estão livres de preconceitos? Eu confesso que ainda não. Tenho lutado contra ideias preconcebidas, procuro a causa das minhas antipatias, o resultado é bem razoável, mas em um ponto não obtive sucesso. Neste particular, meus anos de análise foram inúteis. O efeito social era o esperado, ninguém leva a sério meus argumentos e fico diminuído por aferrar-me — na opinião alheia —, à pequenez do meu ódio.
Confesso também que desisti de lutar contra meu coração. Impotente frente o que me aflige, decidi abraçar a causa publicamente. Sei que serei criticado, mas já não me importa. Tenho uma ojeriza visceral a flor de plástico. Não se trata apenas da flor, e sim do conjunto de simulacros da natureza. Afinal, nem tudo é flor e nem todas são de plástico, mas este grupo de fingimento de vida e atentado ao bom gosto é chamado de “flor de plástico”.
Esta flor lembra o cemitério. Embora, das vezes que conversei com mortos, nem eles gostam dela. Preferem a pedra vazia a ser conspurcada por essa tralha. O que leva a pergunta: além da cafonice, o que leva alguém a ter flor “morta” dentro de casa? Depois não reclamem da sorte, pois flor de plástico atrai azar e espanta as fadas benignas.
Não adianta redesenhar a casa para os benefícios do Feng Shui, alinhar os Chakras com os pontos cardeais e acender incensos de sândalo búlgaro, apenas uma planta de plástico drena toda espiritualidade para o Tártaro.
O que você pensaria de alguém que chegasse junto do seu amado com uma flor de plástico na mão? Como as pessoas não se dão conta de que isso se aplica a outras situações que envolvem arremedos da vida vegetal.
Você acha que quem nasceu Tereftalato de Polietileno, da nobre família dos polímeros, quer ser flor de plástico? É um insulto até para os hidrocarbonetos. Flor de plástico é como peruca, você mira o belo e acerta no ridículo.
Estava quieto no meu canto, meditando sobre a vida, o cosmos e tudo mais, abro o celular e surge uma propaganda de “flor de plástico artificial”. Pensei em perguntar para loja se eles, por acaso, teriam flor de plástico natural. Mas resolvi escrever para vocês, alertando que quem lida, ou é exposto a tal produto, fica também com os miolos afetados.