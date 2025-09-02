Mário Corso

Mário Corso é psicanalista e escritor. Passo-fundense adotado por Porto Alegre. Formado em psicologia pela UFRGS, trabalha com adultos e adolescentes.

Multipolarismo
Opinião

Imitações Desnecessárias

Com os EUA sendo ultrapassados pela China antes do esperado, surge uma pergunta: nos livraremos da parte nociva da influência cultural americana? 

