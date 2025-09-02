Imitações Desnecessárias

Donald Trump e Xi Jinping em evento do G20 realizado no Japão em 2019. Brendan Smialowski / AFP

É comum a periferia emular a matriz. Foi assim em inúmeros impérios. Quando o tempo se conta em séculos, até a língua muda; vide o que Roma fez com metade da Europa. Nossa língua é fruto tardio da expansão do Império Romano. O antropólogo Marcel Mauss chamava de “imitação prestigiosa” esse processo de adquirir os comportamentos e a cultura de pessoas (ou nações) percebidas como importantes e superiores.

Com o mundo se tornando multipolar e os EUA sendo ultrapassados pela China antes do esperado — em parte graças às trapalhadas de Trump —, surge uma pergunta: nos livraremos da parte nociva da influência cultural americana? Vejamos alguns valores a serem questionados.

Hiperconsumo e Desperdício: A ideia de que a felicidade e o valor de uma pessoa residem na aquisição constante de bens se choca frontalmente com qualquer noção de sustentabilidade. Transformamos o planeta em um aterro sanitário e nossas vidas em uma corrida estafante por posses que rapidamente perdem o significado.

Fetichização das Armas : O direito à autodefesa foi distorcido em um culto à violência por um lobby político intocável. A vida das crianças nas escolas vale menos que a paixão por armas.

Tirania do Automóvel: Destruímos centros urbanos para dar lugar a vias expressas, estacionamentos e congestionamentos, abandonando o investimento em soluções públicas de transporte.

Cultura do fast-food: Nos ensinaram a não parar para comer, a tratar a refeição como um obstáculo à produtividade, a substituir rituais culinários saudáveis por produtos ultraprocessados e nocivos.

Preconceito contra o Intelecto: A figura do nerd como um pária social é uma caricatura tóxica que desincentiva o estudo e a curiosidade intelectual. Nos EUA, a desconfiança do "egghead" (cabeça de ovo) é antiga. É a celebração da ignorância como virtude. O resultado está aí: uma guerra contra o conhecimento, a ciência e a educação.