Certas coisas não têm cura

Suspeito do crime, Ricardo Jardim, está preso. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Há uma premissa arraigada no judiciário: a de que todo indivíduo é passível de ressocialização. É um ideal nobre para guiar penas e processos. No entanto, esse preceito pode, em certos casos, cegar o sistema para uma perturbadora realidade: de que existem sujeitos para as quais os conceitos de redenção e remorso não existem. A ideia de que certos psicopatas — aqueles que não apenas transgrediram a lei, mas rasgaram o pacto civilizatório — podem ser curados e reinseridos no convívio social é de uma ingenuidade insana.

O pacto civilizatório não é um mero contrato legal, é a cola invisível que mantém a sociedade coesa. Para os psicopatas esse pacto não existe. Sua moralidade é um deserto, sua empatia um órgão atrofiado. Como se pode esperar cura de alguém cuja condição é, em sua essência, a ausência do que nos torna humanos? Como reinserir no tecido social quem nunca esteve de fato conectado a ele?

Não faço um apelo ao encarceramento indiscriminado ou ao abandono da esperança para os infratores. A reinserção social deve ser o horizonte. Mas como esperar algo de alguém que teve a frieza de matar a mãe por dinheiro?