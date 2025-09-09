Certas coisas não têm cura

Porto Alegre assiste a um show de horrores. Começou em 13 de agosto com membros encontrados em sacolas de lixo na zona Leste da Capital. Seguiu-se em 20 de agosto com a descoberta de um tronco humano dentro de uma mala na rodoviária. Exames de DNA mostraram que essas partes eram de uma mesma mulher. Neste sábado passado (6) uma perna foi encontrada às margens do Guaíba em Ipanema, e no domingo (7), outra perna na altura do Shopping Pontal. Enquanto escrevo, ainda não foi encontrada a cabeça da vítima, Brasília Costa, de 65 anos.
O criminoso Ricardo Jardim está preso. Trata-se de um assassino que em 2015, por motivação financeira, matou a mãe com 13 facadas e a concretou dentro do próprio apartamento em que vivia com ela. Condenado a 28 de prisão, foi liberado para o regime semiaberto, mas estava foragido.
Há uma premissa arraigada no judiciário: a de que todo indivíduo é passível de ressocialização. É um ideal nobre para guiar penas e processos. No entanto, esse preceito pode, em certos casos, cegar o sistema para uma perturbadora realidade: de que existem sujeitos para as quais os conceitos de redenção e remorso não existem. A ideia de que certos psicopatas — aqueles que não apenas transgrediram a lei, mas rasgaram o pacto civilizatório — podem ser curados e reinseridos no convívio social é de uma ingenuidade insana.
O pacto civilizatório não é um mero contrato legal, é a cola invisível que mantém a sociedade coesa. Para os psicopatas esse pacto não existe. Sua moralidade é um deserto, sua empatia um órgão atrofiado. Como se pode esperar cura de alguém cuja condição é, em sua essência, a ausência do que nos torna humanos? Como reinserir no tecido social quem nunca esteve de fato conectado a ele?
Não faço um apelo ao encarceramento indiscriminado ou ao abandono da esperança para os infratores. A reinserção social deve ser o horizonte. Mas como esperar algo de alguém que teve a frieza de matar a mãe por dinheiro?
Quem matou Brasília Costa foi o pensamento burocrático, um sistema que libera um psicopata antes do cumprimento da pena. Se essa é a lei atual, saibam que ela está em desacordo com tudo que se sabe em psicologia e psiquiatria sobre psicopatas.