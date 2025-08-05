Mário Corso

Mário Corso é psicanalista e escritor. Passo-fundense adotado por Porto Alegre. Formado em psicologia pela UFRGS, trabalha com adultos e adolescentes.

Amizade
Opinião

Suzana

Conto essa história por dever de amigo, não sei se alguém ainda lembra dela. Eu lembro e choro sozinho

