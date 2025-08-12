Epidemia de autismo

Paralelamente ao aumento de diagnósticos, surge um fenômeno preocupante: a epidemia de autodiagnósticos Maiara Bersch / Agencia RBS

Nos últimos anos, o autismo tornou-se um tema amplamente discutido, impulsionado por campanhas de conscientização e pela maior visibilidade de pessoas neurodivergentes. Paralelamente ao aumento de diagnósticos — fruto de critérios mais abrangentes e da redução do estigma —, surge um fenômeno preocupante: a epidemia de autodiagnósticos — geralmente feitos com a ajuda da internet — baseados em conteúdos superficiais ou distorcidos.

Essa tendência, somada a casos de figuras públicas que se declaram autistas como o deputado Marcos Pollon — que usou o diagnóstico para dizer que não sabia o que estava fazendo quando participou do motim no congresso — revela um cenário de banalização e instrumentalização do TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Plataformas como TikTok e Instagram viralizam listas de sintomas simplificados (dificuldade em olhar nos olhos, interesses intensos, ansiedade, timidez), levando muitos usuários, especialmente adolescentes, a se autodiagnosticarem como autistas. Algoritmos reforçam vídeos de criadores “autistas” que relatam experiências pessoais, criando uma cascata de identificações equivocadas.

No caso do deputado, o autismo é associado a desculpas convenientes, como se fosse uma estratégia de manipulação e não de uma condição psíquica. Não poderia haver maior desserviço e prejuízo à comunidade autista.

Ignorando sua complexidade e sofrimento, o autismo foi romantizado e é usado como uma identidade abstrata que inclui toda e qualquer dificuldade ou fobia social. O segundo passo é usar o pseudo-diagnóstico para justificar fracassos de inserção social.

O resultado dessa sequência de erros, tende a uma paralisia do sujeito. Afinal, não teria porque seguir tentando integrar-se (no sentido de ter colegas, amigos, namorado/a) pois o limite seria dado por algo que vem de fora. Ele não precisaria esforçar-se em mudar e sim conformar-se a ser “autista” ao seu modo.