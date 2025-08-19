A vida breve das bolhas não as perturba. Marat / stock.adobe.com

A menina segura o canudo cuidadosamente, como quem manuseia um segredo. Sopra devagar, e a bolha de sabão se espreguiça, hesita, até que, num instante de equilíbrio, torna-se esférica em perfeição. Laura ri, encantada. Aprendeu a gramática da delicadeza: nem sopro fraco, que mal forma a bolha, nem forte demais, que a rompe antes do voo. Sente que é seu hálito que dá vida àquela esfera trêmula, como se algo de si mesma escapasse e ganhasse existência própria.

As línguas, no entanto, não fazem justiça ao milagre e à poesia deste feito. Chamam-na apenas de bolha de sabão, reduzindo-a à química bruta, quando ela é, na verdade, prima das fadas, do espírito do ar, da alegria do vento. Breve, iridescente, a bolha carrega em sua pele frágil todas as cores que a luz lhe empresta e outras tantas que ainda nem foram nomeadas, como se quisesse, em seus segundos de vida, esgotar toda a beleza que existe.

Quando as bolhas de sabão sobem muito, o calor do sol — senhor de todas as esferas do sistema —, lhe estoura. Seria ciúme? Afinal, todas as grandes bolas de rocha ou gás, inclusive nosso planeta, lhe obedecem, girando em reverência. As bolhas não seguem esse roteiro, andam soltas, sem lenço nem documento.

Quando as bolhas não sobem, Júlia, a irmã menor, tem o direito e a incumbência de as perseguir e furar. As duas querem bolhas que desafiem a gravidade, que fujam de seu alcance, que imitem os pássaros, que voem por elas a procurar o teto do mundo.

A vida breve das bolhas não as perturba. Laura, feita uma criadora de cosmos, já sopra outra. E outra. E mais outra. Júlia fiscaliza e contabiliza a consistência do rebanho. Como Laura está ocupada em soprar, cabe a pequena atuar as interjeições pelas duas, e criar a narrativa heróica da peripécia dos voos de suas naves espaciais.