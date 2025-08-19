Mário Corso

Mário Corso é psicanalista e escritor. Passo-fundense adotado por Porto Alegre. Formado em psicologia pela UFRGS, trabalha com adultos e adolescentes.

Infância
Opinião

 Bolhas de Sabão

As crianças não sabem que brincando recebem uma lição essencial: tudo é efêmero

