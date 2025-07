Chulé e Chuléx

Existe o chulé, palavra que dispensa apresentação, tecnicamente bromidose plantar. E existe o seu efeito posterior, quando o cheiro entranha no sapato e funciona como um sachê ativo de cheiro do inferno. Como nomear este insidioso pós-chulé, fruto de um dia intenso de suor acumulado, em meias e calçados que já viram dias melhores? Sugiro nomear “chuléx” como o termo que captura a permanência do horror do chulé.