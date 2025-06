Jogadores Mimados

Os atuais jogadores passam mais tempo na Europa do que no Brasil, foram arrancados cedo da sua comunidade, convivem com outros jogadores oriundos de outras realidades. Com isso podem ter experiências enriquecedoras, mas como fica a ligação deles com o Brasil? Será que uma falta de identidade com a nação explicaria as atuações apáticas em campo? Carreiras centradas em fazer um nome não os deixariam individualistas demais?