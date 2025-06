Avanços na aceitação da eutanásia

Uma pesquisa, publicada no Journal of Medical Ethics, revelou que a maioria dos médicos, caso confrontados com uma doença terminal, optariam pela eutanásia. Esse dado pesa, afinal, são profissionais que conhecem os limites da medicina e sabem o que significa enfrentar dias de dor e sofrimento sem perspectiva de melhora. Se quem lida diariamente com a morte prefere não passar por uma agonia prolongada, por que negar esse direito aos pacientes?