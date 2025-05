Febre dos Bebês Reborn

Por que pensar o uso do bebê reborn esquecendo que ele está dentro de um todo maior? A fabricação de mulheres de silicone para uso sexual está em alta. No Japão, homens até se casam com bonecas. Nos dois casos temos uma troca do vivo pelo inanimado. A sensação de sinistro, que a verossimilhança dos produtos causa, é semelhante.

Este fenômeno seria descolado das exigências excessivas que são impostas às mães? Com raras exceções, as mulheres seguem sozinhas na jornada exaustiva de criar filhos. Os outros surgem apenas para criticá-las.

A crítica à infantilização revela um duplo padrão. Homens adultos brincando são menos julgados. Colecionismo obsessivo, fazer cosplay do Batman, levar sabre de luz para ver lançamento de filme de Star Wars, não gera análises da crise espiritual do mundo ocidental.

Um exemplar de bebê reborn é caríssimo, mas é mais barato do que acreditar que se pode ficar rico com o jogo do Tigrinho. E também mais em conta do que subir montanhas com os legendários para tornar-se mais homem.