O livro certo existe, a questão é onde ele está

De tanto em tanto chega a pergunta: qual livro você me aconselha a ler? Nunca sei responder. Consigo dizer quais os livros que me encantaram. Quais os livros de não ficção que fizeram minha cabeça dar voltas. Consigo falar de livros, ou autores, que mudaram minha forma de perceber o mundo, que educaram minha imaginação.

Vez que outra, até acontece a mágica e faço a ponte do encontro feliz entre o livro e seu leitor. Mas é apenas sorte, o encontro com o livro certo para o momento do leitor é demasiado pessoal. Mesmo as obras consagradas, aquelas que ninguém sai o mesmo depois da leitura, precisam encontrar o leitor na hora certa de lê-los. Não há outra saída senão aprender a garimpar livros.