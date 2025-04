A grande infantilização

A minha geração, os Baby Boomers (nascidos entre 1945 e 1960), teve uma infância com pouca supervisão parental . Nossos pais raramente sabiam o que estávamos aprontando e como aprontávamos. Depois de nós, e no crescendo, a infância passa a ser mais e mais protegida.

Os pais atuais sabem, ou deveriam saber (no sentido do ideal), onde estão seus filhos a cada momento. As crianças deixaram de andar sozinhas nas ruas, são levadas e buscadas. Além de deixá-las dentro de casa, a casa ficou menos acessível a experiências. As crianças, mesmo as grandes, já não sabem nem ligar o fogão.