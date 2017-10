Eu sei o que você fez no verão passado. Seus filhos estavam de férias, cheios de energia, e você tendo que acordar cedo e ir pro trabalho, aguentar trânsito e reunião, pra chegar em casa e ver as crianças gritando: "Papai, brinca comigo?". A gente nem tirou o sapato ainda e já tem crianças se pendurando na gente. A gente faz cosquinha, beija a barriga deles, diz espera um pouco o papai já brinca, vai pro banheiro lavar a cara. Ao sair do banheiro buuuuuuu leva um susto, as crianças têm espadas de brinquedo, querem brincar de lutinha. Você está com fome, sede, dor nas costas, estresse. Precisa de uma cerveja. E as crianças gritando: "brinca, pai!".