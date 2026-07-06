Veja quem fez mais de um gol contra o Brasil em Copas do Mundo

Haaland chegou a sete gols na Copa do Mundo de 2026. Jewel SAMAD / AFP

Foi por meio dos gols de um fenômeno norueguês que o Brasil ficou pelo caminho na Copa do Mundo de 2026. Os dois gols de Haaland confirmaram a vitória da seleção europeia por 2 a 1. Um nome que ficará marcado na lista de fracassos da Seleção Brasileira nas Copas.

Haaland não é o primeiro jogador a marcar mais de um gol contra o Brasil em um jogo de Copa do Mundo. A lista reúne jogadores históricos como o francês Zidane e o português Eusébio. A maioria deles protagonistas em classificações ou até título em cima dos brasileiros.

No 7 a 1, pela semifinal em 2014, houve dois jogadores que balançaram as redes duas vezes: Toni Kroos e Schürrle. Quatro anos antes, foi a vez do holandês Sneijder marcar dois gols para eliminar o Brasil na Copa em 2010.

O dia 5 de julho é lembrado como o dia da eliminação de uma das melhores seleções brasileiras que já disputou Copa do Mundo. Na edição de 1982, o time de Zico, Falcão e companhia viu um inspirado atacante italiano, chamado de Paolo Rossi, marcar três gols na vitória da Itália por 3 a 2.

Lista de "carrascos" do Brasil em Copas do Mundo

1934 - Langara 2x (Espanha)

1938 - Wilimowski 4x (Polônia)

1950 - Patton 2x (Suíça)

1954 - Kocsis 2x (Hungria)

1966 - Eusébio 2x (Portugal)

1982 - Paolo Rossi 3x (Itália)

1998 - Zidane 2x (França)

2010 - Sneijder 2x (Holanda)

2014 - Schürrle 2x (Alemanha)

2014 - Toni Kroos 2x (Alemanha)

2026 - Haaland 2x (Noruega)