Veja quem fez mais de um gol contra o Brasil em Copas do Mundo

Foi por meio dos gols de um fenômeno norueguês que o Brasil ficou pelo caminho na Copa do Mundo de 2026. Os dois gols de Haaland confirmaram a vitória da seleção europeia por 2 a 1. Um nome que ficará marcado na lista de fracassos da Seleção Brasileira nas Copas.
Haaland não é o primeiro jogador a marcar mais de um gol contra o Brasil em um jogo de Copa do Mundo. A lista reúne jogadores históricos como o francês Zidane e o português Eusébio. A maioria deles protagonistas em classificações ou até título em cima dos brasileiros.
No 7 a 1, pela semifinal em 2014, houve dois jogadores que balançaram as redes duas vezes: Toni Kroos e Schürrle. Quatro anos antes, foi a vez do holandês Sneijder marcar dois gols para eliminar o Brasil na Copa em 2010.
O dia 5 de julho é lembrado como o dia da eliminação de uma das melhores seleções brasileiras que já disputou Copa do Mundo. Na edição de 1982, o time de Zico, Falcão e companhia viu um inspirado atacante italiano, chamado de Paolo Rossi, marcar três gols na vitória da Itália por 3 a 2.
Lista de "carrascos" do Brasil em Copas do Mundo
- 1934 - Langara 2x (Espanha)
- 1938 - Wilimowski 4x (Polônia)
- 1950 - Patton 2x (Suíça)
- 1954 - Kocsis 2x (Hungria)
- 1966 - Eusébio 2x (Portugal)
- 1982 - Paolo Rossi 3x (Itália)
- 1998 - Zidane 2x (França)
- 2010 - Sneijder 2x (Holanda)
- 2014 - Schürrle 2x (Alemanha)
- 2014 - Toni Kroos 2x (Alemanha)
- 2026 - Haaland 2x (Noruega)
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