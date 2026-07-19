Sul-americanos x europeus: quem foi campeão do mundo mais vezes no duelo?

Com todos os méritos, a Espanha ficou com a taça da Copa do Mundo de 2026. O domínio espanhol no jogo contra a Argentina só se transformou em bola na rede no segundo tempo da prorrogação, quando Ferran Torres balançou as redes. Agora os europeus melhoraram seu retrospecto contra os sul-americanos em finais de Mundial.
Já são 12 decisões de Copa do Mundo entre seleções da Europa e da América do Sul. No total, os sul-americanos levam grande vantagem. Afinal foram oito conquistas. A Espanha confirmou o quarto título mundial neste duelo.
O primeiro encontro em uma final de Copa ocorreu em 1958. Foi a primeira taça da história da Seleção Brasileira na ocasião: vitória de 5 a 2 sobre a Suécia. O Brasil seria campeão também contra Tchecoslováquia (1962), Itália duas vezes (1970 e 1994) e Alemanha (2002).
As três conquistas da Argentina em Copas do Mundo também ocorreram sobre europeus. Os argentinos superaram a Holanda, em 1978, e a Alemanha, em 1986. Depois voltaram a levantar a taça em 2022, quando venceram a França nos pênaltis.
Sul-Americanos x Europeus na final da Copa do Mundo
- 1958 - Brasil 5x2 Suécia
- 1962 - Brasil 3x1 Tchecoslováquia
- 1970 - Brasil 4x1 Itália
- 1978 - Argentina 3x1 Holanda
- 1986 - Argentina 3x2 Alemanha
- 1990 - Alemanha 1x0 Argentina
- 1994 - Brasil (3)0x0(2) Itália
- 1998 - França 3x0 Brasil
- 2002 - Brasil 2x0 Alemanha
- 2014 - Alemanha 1x0 Argentina
- 2022 - Argentina (4)3x3(2) França
- 2026 - Espanha 1x0 Argentina
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