Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

Na história
Notícia

Sul-americanos x europeus: quem foi campeão do mundo mais vezes no duelo?

Na prorrogação, Espanha supera a Argentina e fica com o título mundial

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Marcos Bertoncello

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS