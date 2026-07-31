Os números de Luís Castro no Grêmio sem contar Gauchão

Grêmio deu adeus à Sul-Americana Duda Fortes / Grupo RBS

É impressionante como o trabalho de Luís Castro no Grêmio não avança. Mesmo com a parada para a Copa do Mundo, a equipe não consegue apresentar um bom futebol. Pois 11 dias depois da final entre Argentina e Espanha, nos Estados Unidos, o Tricolor é eliminado da Sul-Americana, em casa, pelo Bolívar.

O ponto alto do trabalho de Castro é o título gaúcho conquistado nos clássicos contra o Inter. Agora é interessante, no campo da análise, verificar os números do treinador português sem contar estas partidas do campeonato estadual.

O número de derrotas é super ao de vitórias neste momento. São 30 jogos no total, contando Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. O Grêmio perdeu 11 vezes. A campanha é de apenas 43,3% de aproveitamento.

Parece ser um verdadeiro xeque para Luís Castro no Grêmio. Tem um mata-mata de Copa do Brasil contra o Mirassol e precisa sair da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Números do Grêmio de Luis Castro (sem Gauchão nem amistosos)