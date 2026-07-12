Messi alcança mais um recorde na história da Copa do Mundo

A cada jogo que passa, Messi está mais próximo de se aposentar. Pois curiosamente a cada partida que ocorre, o craque argentino parece conseguir alcançar uma nova marca. Na partida diante da Suíça, o camisa 10 consolidou-se como o maior assistente da história das Copas.
Nenhum jogador chegou ao número de 10 assistências em Mundiais. O escanteio batido por ele no primeiro tempo da partida contra a Suíça terminou em gol de cabeça de Mac Allister. O lance confirmou que Messi é o maior "garçom" da história da Copa do Mundo.
Conforme os dados da Fifa, Messi ultrapassou o alemão Fritz Walter. Nas Copas de 1954 e 1958, o jogador somou nove assistências para gols da sua seleção. Nesse ranking, como curiosidade, Pelé e Maradona somam oito passes para gols na história do torneio.
Números de Messi em Copas do Mundo:
- 32 jogos
- 21 gols
- 10 assistências
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