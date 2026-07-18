Grêmio de Luís Castro flerta com uma campanha triste e inédita

Weverton lamenta a derrota do Grêmio para o Mirassol. VINICIUS SILVA / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Assusta assistir aos jogos do Grêmio fora de casa no Brasileirão. Nem uma intertemporada de Copa do Mundo ajudou na evolução do time, e nem é uma questão apenas de resultado, mas também de atuação em campo. Luís Castro comanda uma equipe que caminha para ter a pior campanha como visitante do campeonato nos últimos 20 anos.

O Grêmio de 2009, treinado por muito tempo por Paulo Autuori, ficou famoso por ser um time que ganhava quase todas as partidas no Olímpico, porém perdia quase todas fora de casa. Os números realmente foram muito ruins como visitante: uma vitória em 19 jogos (14% de aproveitamento).

O Grêmio de Luís Castro está conseguindo ser pior, ou seja, alcançando uma campanha inédita no Brasileirão. Até agora, em 10 jogos disputados longe da Arena, o Tricolor ainda não venceu. Soma quatro empates e foi derrotado seis vezes. A campanha resulta em 13,3% de aproveitamento.

Campanhas do Grêmio como visitante no Brasileirão

(2006-2026)