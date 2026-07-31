As eliminações do Grêmio dentro da Arena na história

Gabriel Mec não conseguiu ajudar o Grêmio no 2º tempo Duda Fortes / Grupo RBS

Muitas vaias, críticas a Luís Castro e gritos a favor de Renato Portaluppi. A torcida do Grêmio se manifestou fortemente após a eliminação para o Bolívar na Sul-Americana. Os pouco mais de 25 mil torcedores testemunharam a décima queda do Tricolor na história da Arena.

O ano de 2025 ficou muito marcado negativamente pelo Grêmio de Mano Menezes ter sido eliminado pelo CSA, na Copa do Brasil, e pelo Alianza Lima, na repescagem da Sul-Americana. A mesma fase da qual o time caiu diante do Bolívar na quinta-feira (30).

Antes dessas eliminações, a última havia sido em 2021: Independiente del Valle (Libertadores) e LDU (Sul-Americana). Neste período, as demais quedas ocorreram fora da Arena.

Há mais um mata-mata imediato para o Grêmio, sendo que a segunda partida, e decisiva, será novamente na Arena. O time de Luís Castro enfrenta o Mirassol pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro confronto será nesse domingo (2), no interior de São Paulo, enquanto o segundo corre na quarta-feira (5).

Eliminações do Grêmio dentro da Arena (2012-2026):

2013 - Athletico-PR (Copa do Brasil)

2014 - San Lorenzo (Libertadores)

2015 - Fluminense (Copa do Brasil)

2016 - Juventude (Gauchão)

2018 - River Plate (Libertadores)

2021 - Independiente del Valle (Libertadores)

2021 - LDU (Sul-Americana)

2025 - CSA (Copa do Brasil)

2025 - Alianza Lima (Sul-Americana)

2026 - Bolívar (Sul-Americana)