A marca de Cafu que poderá ser alcançada por Messi

Messi vai em busca de seu segundo título de Copa do Mundo Jewel SAMAD / AFP

A história de Messi nessa Copa do Mundo já é bonita pelo simples fato de que um jogador de 39 anos está liderando sua seleção para a decisão do torneio, com gols e assistências. Agora, a Argentina tem a final contra a Espanha, e o craque argentino entrará em campo em Nova Jersey alcançando uma nova e distinta marca.

O único jogador, até hoje, a disputar três finais de Copa do Mundo, foi Cafu. Ainda jovem, esteve em campo contra a Itália em 1994, quando o Brasil foi tetracampeão. Nas duas edições seguintes, também marcou presença na decisão de 1998 (derrota pra França) e 2002 (Penta diante da Alemanha).

Em 2026, Messi vai igualar essa marca de Cafu. O camisa 10 da esteve na final de 2014, do Brasil, quando seu time foi derrotado pela Alemanha na prorrogação, no Maracanã. Ele voltou a fazer uma decisão de Copa do Mundo em 2022, no Catar, quando finalmente conquistou seu primeiro título.

Aos 39 anos, Messi vem colecionando recordes nessa Copa. Ele passou a ser o jogador com mais partidas, o maior goleador e também o maior assistente. Foram dele as duas assistências que ajudaram a Argentina a virar sobre a Inglaterra e avançar para a final.

Números de Messi em Copas do Mundo:

33 jogos

21 gols

12 assistências