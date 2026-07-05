A longa seca imposta ao Brasil por Haaland

No repertório de eliminações do Brasil nas últimas edições da Copa do Mundo, uma seleção europeia diferente teve a chance de despachar os brasileiros. Agora foi a vez da Noruega, liderada pelo centroavante Haaland, que determinou a maior seca do único pentacampeã mundial.
O Brasil vai, no mínimo, chegar a 28 anos sem títulos de Copa do Mundo, considerando a conquista no Japão em 2002. Esta passa a ser a maior distância temporada para o Brasil no quesito, número este que supera os 24 anos entre a taça de 1970 e 1994.
É verdade que o Brasil também demorou 28 anos para ser campeão mundial pela primeira vez. Disputou a Copa do Mundo de 1930 e só foi levantar a taça em 1958.
Porém, além de não ter conquistado o título uma única vez até aquele momento, só foram disputadas três edições de Copa neste período.
Eliminações do Brasil nas últimas Copas do Mundo
- 2006 - França (quartas)
- 2010 - Holanda (quartas)
- 2014 - Alemanha (semi)
- 2018 - Bélgica (quartas)
- 2022 - Croácia (quartas)
- 2026 - Noruega (oitavas)