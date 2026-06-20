Veja quais brasileiros conseguiram o "doblete" em Copas do Mundo

Matheus Cunha marcou seu primeiro gol em Copas. MAURO PIMENTEL / AFP

Um dos melhores jogadores do Brasil na vitória sobre o Haiti foi Matheus Cunha. O centroavante de Carlo Ancelotti, que muito se movimenta como um meia por vezes, fez dois gols e ajudou a Seleção a assumir a liderança do Grupo C na Copa do Mundo.

Nesse século 21, a Seleção Brasileira já teve oito jogadores que conseguiram o chamado "doblete" (expressão espanhol para o jogador que consegue marcar dois gols no mesmo jogo) em Copas do Mundo. O último havia sido Richarlison, logo na estreia do Brasil na última edição, no Catar.

Ronaldo Nazário aparece nessa lista em três oportunidades. No pentacampeonato, na Copa de 2002, o centroavante fez dois gols contra a Costa Rica e na marcante final diante da Alemanha. Já Neymar aparece duas vezes, ambas na edição de 2014 (Croácia e Camarões). O oitavo jogador da relação é Luis Fabiano. Na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, ele marcou duas vezes na vitória brasileira diante da Costa do Marfim.

Faz 68 anos que um atleta brasileiro não consegue o "hat-trick" (três gols na mesma partida) em Mundiais. O último foi Pelé na caminhado do primeiro título, em 1958, quando ele anotou contra a França.

Dobletes do Brasil em Copas do Mundo (século 21)

2002 - Ronaldo (Costa Rica)

2002 - Ronaldo (Alemanha)

2006 - Ronaldo (Japão)

2010 - Luís Fabiano (Costa do Marfim)

2014 - Neymar (Croácia)

2014 - Neymar (Camarões)

2022 - Richarlison (Sérvia)

2026 - Matheus Cunha (Haiti)