Veja a lista de todas as viradas do Brasil em Copas do Mundo

Jogadores festejando o gol de Martinelli em Houston. Paul ELLIS / AFP

Foi com muita emoção que o Brasil seguiu adiante na Copa do Mundo de 2026. Saiu perdendo para o Japão, mas teve poder de reação para vencer o jogo por 2 a 1, com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli, e se classificar às oitavas de final. Aguarda o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, que entram em campo nessa terça-feira (30).

Trata-se de uma virada da Seleção Brasileira, algo que não era visto desde 2014. Na ocasião, na abertura do Mundial em solo brasileiro, o time superou a Croácia por 3 a 1. Agora, se o recorte levar em conta a fase eliminatória, a última vez havia sido diante da Inglaterra em 2002, vitória de 2 a 1.

No total, são 16 vitórias de virada do Brasil na história das Copas. O curioso é que uma delas ocorreu também em um dia 29 de junho. E que jogo! A final de 1958, contra a Suécia, também contou com uma grande reação da equipe de Pelé e companhia.

Viradas do Brasil em Copas do Mundo

1938 - 2x1 Tchecoslováquia

1938 - 4x2 Suécia

1958 - 5x2 Suécia

1962 - 2x1 Espanha

1962 - 3x1 Tchecoslováquia

1970 - 4x1 Tchecoslováquia

1970 - 3x1 Uruguai

1978 - 2x1 Itália

1982 - 2x1 União Soviética

1982 - 4x1 Escócia

1998 - 3x2 Dinamarca

2002 - 2x1 Turquia

2002 - 2x1 Inglaterra

2006 - 4x1 Japão

2014 - 3x1 Croácia

2026 - 2x1 Japão