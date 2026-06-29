Veja a lista de todas as viradas do Brasil em Copas do Mundo

Foi com muita emoção que o Brasil seguiu adiante na Copa do Mundo de 2026. Saiu perdendo para o Japão, mas teve poder de reação para vencer o jogo por 2 a 1, com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli, e se classificar às oitavas de final. Aguarda o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, que entram em campo nessa terça-feira (30).
Trata-se de uma virada da Seleção Brasileira, algo que não era visto desde 2014. Na ocasião, na abertura do Mundial em solo brasileiro, o time superou a Croácia por 3 a 1. Agora, se o recorte levar em conta a fase eliminatória, a última vez havia sido diante da Inglaterra em 2002, vitória de 2 a 1.
No total, são 16 vitórias de virada do Brasil na história das Copas. O curioso é que uma delas ocorreu também em um dia 29 de junho. E que jogo! A final de 1958, contra a Suécia, também contou com uma grande reação da equipe de Pelé e companhia.
Viradas do Brasil em Copas do Mundo
- 1938 - 2x1 Tchecoslováquia
- 1938 - 4x2 Suécia
- 1958 - 5x2 Suécia
- 1962 - 2x1 Espanha
- 1962 - 3x1 Tchecoslováquia
- 1970 - 4x1 Tchecoslováquia
- 1970 - 3x1 Uruguai
- 1978 - 2x1 Itália
- 1982 - 2x1 União Soviética
- 1982 - 4x1 Escócia
- 1998 - 3x2 Dinamarca
- 2002 - 2x1 Turquia
- 2002 - 2x1 Inglaterra
- 2006 - 4x1 Japão
- 2014 - 3x1 Croácia
- 2026 - 2x1 Japão
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