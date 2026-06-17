Um compilado de marcas de Messi na história da Copa do Mundo

Messi é um dos maiores artilheiros da Copa do Mundo Roberto Schmidt / AFP

A Copa do Mundo de 2026 foi contemplada com três gols de Messi na estreia da Argentina com vitória contra a Argélia. Em busca do segundo título mundial, provavelmente em sua última participação em Copas, o craque argentino coleciona marcas incríveis pela competição.

Nem estamos falando apenas dos números do Messi pela seleção argentina, o que já seria merecedor de um espaço generoso nessa coluna. Curiosamente ele completou 200 partidas com a camisa do seu país na estreia da Copa do Mundo, sendo o maior artilheiro com 120 gols e quatro títulos conquistados.

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Na história das Copas, Messi é agora o maior goleador com 16 gols marcados, empatado com Miroslav Klose, da Alemanha. Com seu desempenho contra a Argélia, o camisa 10 superou Gerd Müller, da Alemanha, e Kylian Mbappé, da França, ambos com 14, sendo que o francês também persegue o recorde. O segundo da lista é Ronaldo, que anotou 15 vezes.

Podemos nos perguntar onde está Pelé nessa história toda. O único jogador com três títulos de Copa do Mundo era o recordista de participação em gols (12 bolas na rede e nove assistências), mas agora Messi também superou esta marca com facilidade.

Outra marca de Messi ele já detinha desde a Copa do Mundo de 2022. O argentino é o atleta com mais partida na história do torneio. O jogo dessa terça-feira (16) foi o 27º desta conta. O segundo é o ex-jogador Lottar Mathaus, da Alemanha, com 25.

Vale destacar ainda que efetivamente Messi, ao ter entrado em campo na partida nos Estados Unidos, passou a ser o primeiro jogador a disputar seis edições de Copa do Mundo, desde 2006. Cristiano Ronaldo, de Portugal, e Ochoa, do México, podem repetir o efeito se entrarem em campo nos próximos dias.

Números de Messi pela Argentina

200 jogos

120 gols

64 assistências

Números de Messi em Copas do Mundo