O protagonista silencioso do Brasil na Copa do Mundo

É natural que se fale muito de Vini Jr. e Neymar quando o assunto é Seleção. Talvez, nessa lista de hierarquias, os próximos mais comentados sejam Marquinhos, capitão e bicampeão da Liga dos Campeões da Europa, Casemiro, liderança do vestiário brasileiro, além das joias Rayan e Endrick, muito festejados pelos torcedores. Mas quando será a vez de Bruno Guimarães?
Titular absoluto de Carlo Ancelotti, Bruno Guimarães é um protagonista silencioso da Seleção Brasileira. Nessa Copa do Mundo, ele vem se destacando pelo número de assistências. Seu passe para o gol de Gabriel Martinelli foi o quarto até agora.
O garçom Bruno Guimarães deu assistência para o gol de Vini Jr. na estreia com empate contra Marrocos. Depois foi dele o cruzamento para mais um gol de Vini, desta vez diante da Escócia, e também o passe para Matheus Cunha completar o 3 a 0 contra o mesmo adversário.
Do atual grupo da Seleção, Bruno Guimarães só fica atrás de um jogador quando o assunto é assistência. São 47 jogos totais e 12 passes para gols contra os 58 em 129 partidas de Neymar.
Maiores "garçons" da Copa do Mundo 2026 (assistências)
- 4 - Bruno Guimarães (Brasil)
- 3 - Olise (França)
- 3 - Isak (Suécia)
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