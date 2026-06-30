Mbappé supera dois brasileiros em mata-matas de Copa do Mundo

Mbappé marcou duas vezes contra a Suécia. JEWEL SAMAD / AFP

É muito surpreendente saber que Kylian Mbappé tem apenas 27 anos, está disputando sua terceira Copa do Mundo e tem números tão expressivos. Na classificação da França diante da Suécia, nesta terça-feira (30), ele voltou a marcar gols e se colocou no topo da lista de artilheiros decisivos em Mundiais.

Agora, Mbappé é o jogador com mais gols marcados na fase eliminatória da Copa do Mundo. Ou seja, o francês é quem mais balançou as redes em partidas que valiam vaga ou título. No total, são 10 bolas na rede.

Nesse seleto ranking de goleadores "decisivos" em Copas, Mbappé superou dois brasileiros. O primeiro é Ronaldo Nazário, peça importante para o título do Brasil em 2002 e também para o vice-campeonato em 1998.

O outro brasileiro superado por Mbappé é o lendário Leônidas da Silva, o "Diamante Negro". Conhecido por popularizar a bicicleta no futebol, ele chamou a atenção do mundo na Copa de 1938, quando terminou como artilheiro da competição.

Goleadores em mata-matas de Copa do Mundo

Mbappé (França): 10

(França): 10 Leônidas (Brasil): 8

(Brasil): 8 Ronaldo (Brasil): 8

(Brasil): 8 Pelé (Brasil): 7

(Brasil): 7 Vavá (Brasil): 7

(Brasil): 7 Fontaine (França): 7

(França): 7 Nejedlý (antiga Tchecoslováquia): 7