Holanda supera Brasil e estabelece novo recorde em Copas do Mundo

Holnada fez 5 a 1 na Suécia, nos Estados Unidos. Foto por RONALDO SCHEMIDT / / AFP

Agora é oficial! A Holanda é dona da maior série de invencibilidade da história da Copa do Mundo. Com a vitória diante da Suécia nesse sábado (20), os holandeses chegaram a incríveis 14 jogos sem perder.

O número da Holanda supera o do Brasil bicampeão do mundo no século passado, marca esta que era carregada nas últimas seis décadas. A Seleção Brasileira, que levou o título em 1958 e 1962, ainda chegou na edição da Copa do Mundo de 1966 com 13 jogos invicta.

A última derrota da Holanda em Copas do Mundo foi na final de 2010, na África do Sul, quando foi superada pela Holanda na prorrogação. Desde então, foram 14 partidas, com nove vitórias e cinco empates. O que chama a atenção é que os holandeses jamais foram campeões.

As eliminações da Holanda nas Copas de 2014 e 2022 ocorreram nos pênaltis, e curiosamente para a mesma adversária: a Argentina. A seleção não conseguiu classificação para disputar o Mundial de 2018, na Rússia.

Série invicta da Holanda em Copa do Mundo