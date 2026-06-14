Holanda iguala recorde da Seleção Brasileira em Copas do Mundo

A Holanda mostrou sua cara na Copa do Mundo de 2026. A vitória contra o Japão escapou, mas novamente uma expectativa aparece: será que os holandeses finalmente vão ser campeões pela primeira vez? Até agora, são três vices (1974, 1978 e 2010).
Se não há respostas para essa pergunta no momento, pode-se dizer que a Holanda de 2026 fez história nesse dia 14 de junho. O time de Memphis Depay, jogador do Corinthians, chegou a incríveis 13 jogos de invencibilidade na história da Copa do Mundo.
Curiosamente a última derrota da Holanda em Copas foi em 2010, na final contra a Espanha, na África do Sul. A seleção holandesa disputou as edições de 2014 e 2022, ficando de fora de 2018. Suas eliminações foram de forma invicta, caindo nos pênaltis para a Argentina em duas oportunidades.
A Holanda iguala o recorde do Brasil. A Seleção Brasileira ficou 13 jogos sem perder de 1958 a 1966, quando foi derrotada pela Hungria, na Inglaterra. Assim sendo, a marca pode ser superada no próximo jogo, contra a Suécia, no sábado que vem (20).
Série invicta da Holanda em Copa do Mundo
- 2014 - 5x1 Espanha
- 2014 - 3x2 Austrália
- 2014 - 2x0 Chile
- 2014 - 2x1 México
- 2014 - 0x0 Costa Rica
- 2014 - 0x0 Argentina
- 2014 - 3x0 Brasil
- 2022 - 2x0 Senegal
- 2022 - 1x1 Equador
- 2022 - 2x0 Catar
- 2022 - 3x1 Estados Unidos
- 2022 - 2x2 Argentina
- 2026 - 2x2 Japão
Série invicta do Brasil em Copa do Mundo
- 1958 - 3x0 Áustria
- 1958 - 0x0 Inglaterra
- 1958 - 2x0 União Soviética
- 1958 - 1x0 País de Gales
- 1958 - 5x2 França
- 1958 - 5x2 Suécia
- 1962 - 2x0 México
- 1962 - 0x0 Tchecoslováquia
- 1962 - 2x1 Espanha
- 1962 - 3x1 Inglaterra
- 1962 - 4x2 Chile
- 1962 - 3x1 Tchecoslováquia
- 1966 - 2x0 Bulgária
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