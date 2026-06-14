Do grupo atual, apenas três jogadores fizeram mais gols pelo Brasil do que Vini Jr.

Vini comemora seu gol após passe de Bruno Guimarães. KEVIN C. COX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A arrancada do Brasil não foi com vitória, mas demonstrou um protagonismo pouco visto de Vini Jr. com a camisa da Seleção Brasileira. Talvez o melhor em campo, o atacante anotou o primeiro gol do time de Carlo Ancelotti diante do Marrocos, nos Estados Unidos.

Sempre se cobrou mais brilho de Vini Jr. pelo Brasil, algo que ele consegue exibir pelo Real Madrid, tanto é que chegou a ser eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa. Pois parece que este cenário está mudando. Vini anotou seu 10º gol em 50 jogos pela Seleção Brasileira.

Apenas três jogadores têm mais gols do que Vini Jr. do atual grupo de jogadores. Claro que o primeiro da lista é Neymar, goleador máximo da história brasileira, com 79 gols. Curiosamente o segundo é Lucas Paquetá, que anotou 13 vezes. Depois aparece Raphinha, com onze.

Vini Jr. também igualou Rodrygo como o artilheiro da Seleção Brasileira no ciclo Copa do Mundo, ou seja, de 2023 até agora. Ambos anotaram oito gols.

Goleadores do da Seleção Brasileira (grupo atual)