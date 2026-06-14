Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

Estatística
Notícia

Do grupo atual, apenas três jogadores fizeram mais gols pelo Brasil do que Vini Jr.

Atacante do Real Madrid marcou contra o Marrocos em estreia na Copa do Mundo

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