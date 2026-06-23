Cristiano Ronaldo desencanta na Copa do Mundo e empilha feitos

CR7 está perto dos mil gols na carreira. PAUL ELLIS / AFP

Apareceu a estrela de mais um astro na Copa do Mundo de 2026. Se a atuação na estreia foi apagada, os dois gols na goleada de Portugal sobre Uzbequistão deram o devido brilho a Cristiano Ronaldo. Com 41 anos, o craque português deixou sua marca no Mundial.

Já era histórico Cristiano Ronaldo disputar sua sexta Copa do Mundo. Pois o recorde é o fato de que CR7 balançou as redes em todas as edições: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e agora 2026. No total, ele soma 24 partidas em Copas, sendo assim o terceiro que mais disputou a competição, atrás apenas de Matthaus (Alemanha) e Messi (Argentina).

Português com mais gols na história da Copa

Outro feito para a história de Cristiano Ronaldo é ter se tornado o jogador português com mais gols na história da Copa. Agora com 10 gols marcados, ele superou uma lenda de seu país, Eusébio, que anotou nove vezes.

Para fechar, somente um jogador conseguiu fazer gol no Mundial com uma idade superior a de Cristiano Ronaldo. O camaronês Roger Milla, aos 42 anos, marcou na partida entre Camarões e Rússia na Copa de 1994.

Feitos de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo