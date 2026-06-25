A posição de Vini Jr. na lista de artilheiros do Brasil em Copas

Vini já tem quatro gols na Copa do Mundo de 2026. ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O Brasil tem um protagonista na Copa do Mundo, e não é Neymar. Com mais dois gols marcados, Vini Jr. foi decisivo na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, resultado que garantiu a classificação brasileira à próxima fase. O artilheiro da equipe segue marcando seu nome na história do Mundial.

Vini Jr. agora soma cinco gols em sete jogos de Copa do Mundo. Uma excelente média de um jogador tão cobrado para brilhar com a camisa da Seleção Brasileira. Ele já figura em uma seleta lista de goleadores brasileiros em Copas.

O líder da lista é Ronaldo, com 15 gols marcados, quem foi superado recentemente por Messi, da Argentina, e Mbappé, da França. Depois aparece Pelé, com 12, e o top 3 é fechado por Ademir de Menezes, Vavá e Jairzinho, todos com nove bolas na rede.

Neymar, que retornou à Seleção depois de quase mil dias, tem oito gols anotados em Copas do Mundo. Vini Jr. divide a posição do ranking com nomes históricos do Brasil: Garrincha, Romário e Zico.

Goleadores do Brasil em Copa do Mundo