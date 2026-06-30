A estatística absurda alcançada por Casemiro em Copas do Mundo

Casemiro já disputou 12 jogos de Copa do Mundo. Paul ELLIS / AFP

Você pode ser a favor ou contra Casemiro na Seleção Brasileira, mas há um fato incontestável na vida do volante em Copas do Mundo: com ele em campo, o Brasil jamais foi derrotado no tempo normal. A classificação diante do Japão nessa segunda-feira (30) teve ainda sua marca com um gol marcado.

O Brasil com Casemiro simplesmente não contabiliza derrotas em Copa do Mundo. Ele disputou as edições de 2018, 2022 e agora 2026, e curiosamente as únicas derrotas, contra Bélgica na primeira e Camarões na última, não contavam com o volante em campo.

Já são 12 partidas de Casemiro em Copas, com incríveis nove vitórias e três empates. Um destes ocorreu no Mundial de 2022. É verdade que o Brasil foi eliminado pela Croácia, porém, no tempo normal, o placar final foi de 1 a 1, e é isto que vale para a estatística.

O mais absurdo é que Casemiro iguala Zagallo como o brasileiro com mais jogos sem perder na Copa do Mundo. Falecido em janeiro de 2024, o lendário Mario Lobo Zagallo não amargou derrotas entre 1958 e 1962, quando a Seleção Brasileira foi bicampeã mundial.

A estatística engloba apenas mais três jogadores que ficaram 12 jogos de Copa invictos. Dois já não estão em atividade, o holandês Daley Blind e o argentino Olarticoechea. O terceiro segue em atividade e concorre com Casemiro pelo topo da lista: Memphis Depay. A Holanda enfrenta Marrocos nessa segunda-feira (29) em busca da vaga às oitavas de final.

Jogos do Brasil com Casemiro na Copa do Mundo