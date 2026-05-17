Os números do trio Alerrandro, Carbonero e Bernabei no Inter

Inter venceu com gols de Carbonero, duas vezes, Alerrandro e Bernabei. Renan Mattos / Agencia RBS

Pezzolano encontrou uma forma de o Inter ser competitivo, intenso e agressivo. A boa fase do time colorado, que perdeu apenas uma vez nos últimos 13 jogos, passa muito por três jogadores que, a cada partida, demonstram bom entrosamento: Alerrandro, Carbonero e Bernabei. Passou pelos pés deles a goleada sobre o Vasco nesse sábado (16), no Beira-Rio.

Os números do trio ofensivo do Inter comprovam a importância de cada um no time titular. Alerrandro superou Borré e agora é o centroavante titular. Carbonero é o atacante da habilidade e tem presença frequente na equipe. E Bernabei vive uma grande temporada, sendo o vice-artilheiro, por exemplo.

Bernabei só fez menos gols do que Borré pelo Inter em 2026: oito contra nove. Além disso, são quatro assistências do argentino, que agora atua mais no meio-campo. Alerrandro e Carbonero somam quatro gols cada um, sendo que o centroavante deu quatro passes para gol contra cinco do colombiano.

Estatísticas que vão ao encontro do bom momento do Inter de Pezzolano. São sete partidas consecutivas nas quais o ataque marca pelo menos dois gols. Se o sistema ofensivo era um problema no começo do Brasileirão, o cenário atual é diferente.

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Números do trio do Inter junto