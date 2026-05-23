O resultado do Inter é mais um capítulo de um retrospecto deprimente no Barradão

Alerrandro em ação contra seu ex-clube, no Barradão. Ricardo Duarte / SC Internacional

Por vezes, o futebol é injusto. O Inter bem que criou várias oportunidades para marcar seu gol, mas o resultado final do confronto diante do Vitória, neste sábado (23), foi de derrota no Barradão. Um novo tropeço dentre tantos outros do clube colorado na casa dos baianos.

É muito deprimente o retrospecto do Inter no Barradão. Faz 30 anos que os clubes se enfrentam no local, e a soberania do Vitória é grande demais. São 14 vitórias dos donos da casa contra apenas três dos colorados. Uma campanha que fica abaixo dos 20% de aproveitamento.

O Inter venceu a primeira vez em 2003, pelo Brasileirão, quando fez 3 a 0, com dois gols de Nilmar e um de Flávio. A segunda vitória ocorreu 15 anos depois. Também pelo Campeonato Brasileiro, Nico López, Patrick e Aderlann contra confirmaram o 3 a 2 diante do Vitória.

A última vitória do Inter foi pela Copa do Brasil de 2021. Na ocasião, Thiago Galhardo fez o gol em um Barradão vazio ainda em função da pandemia de coronavírus.

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Números do Inter contra o Vitória no Barradão