Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

Lugar hostil
Análise

O resultado do Inter é mais um capítulo de um retrospecto deprimente no Barradão

Colorado foi derrotado pelo Vitória na 17ª rodada do Brasileirão

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