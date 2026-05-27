O alto número de expulsões do Grêmio na temporada

Carlos Vinicius é desfalque na próxima fase da Sul-Americana. Duda Fortes / Agencia RBS

O fracasso do Grêmio na luta por uma classificação direta às oitavas de final da Copa Sul-Americana ficou manchada por um empate na Arena contra o Montevideo City Torque. Bastava vencer para conseguir a vaga. Pois, além do tropeço, o jogo teve mais um jogador expulso.

A partida estava nos acréscimos. Com o 2 a 2 no placar, o Grêmio precisava de um gol para se classificar. Porém, em um ataque de fúria contra o árbitro, Carlos Vinicius levou o cartão vermelho e prejudicou o time na reta final do jogo na Arena.

Essa foi a 12ª expulsão de um profissional do Grêmio em 2026. E aqui inclui-se o técnico Luís Castro, que levou o cartão vermelho no jogo contra o Coritiba, pelo Brasileirão.

Tendo em vista que o Grêmio disputou 36 jogos na temporada, significa dizer que, em mais de 30% dos jogos, na média, um profissional gremista foi expulso. Carlos Vinicius será ausência certa no primeiro confronto dos playoffs da Sul-Americana, diante de um adversário ainda indefinido.

Expulsões do Grêmio em 2026 (12)