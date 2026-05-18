Não foi só o ataque do Inter que funcionou contra o Vasco

Gabriel Mercado está com 39 anos. Renan Mattos / Agencia RBS

Sim, os holofotes podem ser todos virados para nomes como os de Bernabei, Carbonero e Alerrandro. Gols e assistências em uma goleada por 4 a 1 sobre o Vasco naturalmente merecem destaque. Agora é preciso reconhecer como voltou bem Gabriel Mercado e como a zaga do Inter foi eficiente no Beira-Rio.

Que pena que o tempo passa para jogadores como Gabriel Mercado. O argentino completou 39 anos no mês de março, porém, com a saída de Vitão na virada do ano, chega a ser incontestável o fato de ele ser o melhor zagueiro do grupo colorado.

Parece que o sistema defensivo reconhece isso em Gabriel Mercado. Com ele em campo, o Inter não perdeu nos últimos sete jogos, indo ao encontro no bom momento vivido pelo time de Paulo Pezzolano. São cinco vitórias e dois empates neste recorte.

Félix Torres e Victor Gabriel estão de volta de suspensão. Juninho teve boa atuação contra o Vasco. Não sabemos qual será a dupla de zaga contra o Vitória no próximo sábado (23), em Salvador, mas a certeza é de que Mercado será titular.

Sequência do Inter com Gabriel Mercado em campo: