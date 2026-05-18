Não foi só o ataque do Inter que funcionou contra o Vasco

Sim, os holofotes podem ser todos virados para nomes como os de Bernabei, Carbonero e Alerrandro. Gols e assistências em uma goleada por 4 a 1 sobre o Vasco naturalmente merecem destaque. Agora é preciso reconhecer como voltou bem Gabriel Mercado e como a zaga do Inter foi eficiente no Beira-Rio.
Que pena que o tempo passa para jogadores como Gabriel Mercado. O argentino completou 39 anos no mês de março, porém, com a saída de Vitão na virada do ano, chega a ser incontestável o fato de ele ser o melhor zagueiro do grupo colorado.
Parece que o sistema defensivo reconhece isso em Gabriel Mercado. Com ele em campo, o Inter não perdeu nos últimos sete jogos, indo ao encontro no bom momento vivido pelo time de Paulo Pezzolano. São cinco vitórias e dois empates neste recorte.
Félix Torres e Victor Gabriel estão de volta de suspensão. Juninho teve boa atuação contra o Vasco. Não sabemos qual será a dupla de zaga contra o Vitória no próximo sábado (23), em Salvador, mas a certeza é de que Mercado será titular.
Sequência do Inter com Gabriel Mercado em campo:
- 2x1 Santos
- 2x0 Chapecoense
- 1x1 São Paulo
- 1x0 Corinthians
- 0x0 Grêmio
- 2x1 Athletic
- 4x1 Vasco