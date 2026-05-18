Marcos Bertoncello

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Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

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Opinião

Não foi só o ataque do Inter que funcionou contra o Vasco

Gabriel Mercado merece destaque na goleada aplicada no Beira-Rio

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