Inter x Athletic entra em top 5 dos piores públicos do novo Beira-Rio; veja lista

Menos de nove mil pessoas estiveram no Beira-Rio Renan Mattos / Agencia RBS

Escolher um jogo contra o Athletic pela Copa do Brasil para encarar a noite fria em Porto Alegre, sendo que existia uma considerável vantagem para o Inter no mata-mata, já era uma missão ingrata. Agora os poucos mais de de oito mil torcedores no Beira-Rio conseguiram registrar um público historicamente negativo.

A vitória do Inter sobre o Athletic por 3 a 2 ocorreu aos olhos de 8.702 torcedores, sendo 7.359 pagantes. A renda foi de R$ 144.131,00. Este é o quinto pior público (considerando o número total) da história do Beira-Rio desde sua reforma para a Copa do Mundo de 2014.

No ranking de piores públicos, a partida dessa terça-feira (12) fica atrás dos jogos contra Independiente Medellín (2022), Aimoré (2022), Avaí (2016) e Novo Hamburgo (2016). Este confronto diante dos colombianos, que está no topo da lista, registrou apenas 4.045 torcedores no Beira-Rio.

Mas há uma boa explicação para esse baixo número diante do Independiente Medellín: alertas climáticos notificando a proximidade de uma tempestade subtropical no Rio Grande do Sul, com ventos acima dos 100 km/h. Quase que a Conmebol cancelou este jogo válido pela Copa Sul-Americana.

Top 5 piores públicos do Inter no novo Beira-Rio (2014-2026)