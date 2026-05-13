Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

Ranking
Notícia

Inter x Athletic entra em top 5 dos piores públicos do novo Beira-Rio; veja lista

Colorado venceu por 3 a 2 e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil

Marcos Bertoncello

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS