Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

Almanaque
Notícia

Inter e Fluminense completaram 100 jogos de confronto; veja o retrospecto

No Beira-Rio, Colorado venceu por 2 a 0 pelo Brasileirão

Marcos Bertoncello

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS