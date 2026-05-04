Inter e Fluminense completaram 100 jogos de confronto; veja o retrospecto

Kayky e Samuel Xavier se desentenderam no final do jogo. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A vitória do Inter sobre o Fluminense nesse domingo (3) fica marcada por uma atuação sólida do time de Paulo Pezzolano e pela importância do resultado, o qual melhora o desempenho do clube no Beira-Rio e o retira da zona de rebaixamento. Além de tudo isto, teve também um fator histórico.

Inter e Fluminense fizeram seu 100º enfrentamento na história do confronto. Agora são 37 vitórias do Inter contra 34 do Fluminense. Foram ainda 29 empates no retrospecto.

O primeiro confronto entre os clubes ocorreu em agosto de 1937, há quase 90 anos. No antigo estádio dos Eucaliptos, o Inter venceu o amistoso contra o Fluminense por 1 a 0, com gol marcado por Pirillo.

Do ponto de vista dos colorados, esse histórico do confronto com o Fluminense pode ter como pontos mais positivos a classificação na semifinal do Brasileirão de 1975, em pleno Maracanã, além do título da Copa do Brasil de 1992, no Beira-Rio. Talvez a pior lembrança do Inter seja a eliminação na semifinal da Libertadores de 2023.

Histórico do confronto Inter x Fluminense (1937-2026):