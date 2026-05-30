Grêmio inclui mais um jogo no seu pífio retrospecto contra o Corinthians

A impressão que dava, após um gol aos sete minutos de jogo na Arena, era que o Grêmio finalmente voltaria a vencer o Corinthians. Porém, não foi isto que aconteceu. Além de perder de virada e ficar próximo à zona de rebaixamento do Brasileirão, o Tricolor amargou um novo revés em um histórico recente muito ruim contra os paulistas.
O Grêmio simplesmente não consegue vencer o Corinthians há quase oito anos, independentemente se em Porto Alegre ou em São Paulo. Em dezembro de 2018, Jael marcou o gol do 1 a 0 na Arena e aquela foi o último resultado positivo dos gaúchos nesse retrospecto.
No total, Grêmio e Corinthians disputaram 15 jogos desde 2018. É verdade que são muitos empates neste recorte (10), mas o clube que alcançou vitórias foi o paulista. Desta vez, 3 a 1 em plena Arena, com mais de 42 mil torcedores.
O contexto é ainda pior quando a análise se aprofunda nesse atual Corinthians. Dono do pior ataque do Brasileirão, a equipe de Fernando Diniz conseguiu marcar três gols. Além disto, esta foi apenas a segunda vitória de Dinis no confronto contra o Grêmio (15 encontros no total).
Últimos 15 jogos entre Grêmio e Corinthians
- 2019 - Corinthians 0x0 Grêmio
- 2019 - Grêmio 0x0 Corinthians
- 2020 - Grêmio 0x0 Corinthians
- 2020 - Corinthians 0x0 Grêmio
- 2021 - Grêmio 0x1 Corinthians
- 2021 - Corinthians 1x1 Grêmio
- 2023 - Corinthians 4x4 Grêmio
- 2023 - Grêmio 0x1 Corinthians
- 2024 - Corinthians 2x2 Grêmio
- 2024 - Corinthians 0x0 Grêmio
- 2024 - Grêmio (1)0x0(3) Corinthians
- 2024 - Grêmio 0x3 Corinthians
- 2025 - Grêmio 1x1 Corinthians
- 2025 - Corinthians 2x0 Grêmio
- 2026 - Grêmio 1x3 Corinthians